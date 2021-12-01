Вчера, 30 ноября, приемочная комиссия во главе с руководителем Технического отдела Фонда капремонта региона Зауром Бахмудовым посетила выше указанное здание. Коллектив технического отдела Фонда капремонта отметил, что все работы осуществлены в строгом соответствии с правилами качества и сроков. Они также напомнили, что на сделанные работы даётся гарантия в 5 лет и, в случае каких-то проблем, подрядные компании обязуются ликвидировать их за свой счёт.
Благодаря проекту капремонта новую кровлю получил еще один многоэтажный дом в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 10:52
В Хасавюрте в многоэтажном жилом здании по проекту капитального ремонта размещена новая кровля.
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