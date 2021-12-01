Трём категориям пенсионеров автоматически подняли пенсии с 1 декабря

Пересчёт пенсий осуществится в России с 1 декабря для трёх категорий пенсионеров. Об этом ранее информировали в Пенсионном фонде страны (ПФР).

Первая категория — это люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Для таких граждан предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Если раньше они получали 6044 рублей 48 копеек, то теперь будут получать 12 088 рублей 96 копеек.

Вторая категория пенсионеров, выплаты для которых автоматически увеличат, это граждане, проработавшие до августа текущего года. Сведения об увольнении поступают в ПФР только на четвёртый месяц, то есть индексацию для таких россиян осуществят в декабре, доплату также сделают за сентябрь, октябрь и ноябрь.



Пенсионеры, которые подали заявки на перерасчёт, также получат прибавку к выплатам. Перерасчёт осуществят с первого числа месяца, следующего за тем, в который принята заявка и необходимые для перерасчёта документы.

Пересчитать выплаты могут, например, пожилым россиянам, у которых появились несовершеннолетние иждивенцы. К выплатам добавят 2014 рублей в месяц при одном нетрудоспособном человеке на содержании, 4029 рублей — если иждивенцев двое, 6044 рублей — если у пенсионера три иждивенца.