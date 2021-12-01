ЗАМАНА - Меликов передал резиденцию главы Дагестана под строительство Центра одаренных детей

Меликов передал резиденцию главы Дагестана под строительство Центра одаренных детей

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01 декабря, 2021. Среда 01:06
Меликов передал резиденцию главы Дагестана под строительство Центра одаренных детей

Лидер Республики Дагестан Сергей Меликов передал резиденцию главы региона под строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобразования региона.

Меликов передал резиденцию главы Дагестана под строительство Центра одаренных детей
Общество

"Руководитель Дагестана Сергей Алимович Меликов передал под строительство регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир" по модели образовательного центра "Сириус" резиденцию лидера республики площадью 14 гектаров в Тарки-Тау. На данный момент руководство региона разрабатывает проект учебного корпуса и общежитий на 240 детей. Открытие намечено на сентябрь следующего года", — сообщает источник агентства.

Как информирует Министерство образования и науки Дагестана, в центре каждый месяц будут проходить обучение 200 детей.

 

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