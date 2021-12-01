ЗАМАНА - В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета

В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета

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01 декабря, 2021. Среда 01:00
В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета

На площадке Краснооктябрьской школы имени Расула Газматова провели праздник в честь высоко мотивированных учеников школ Кизлярского района, информирует пресс-службе администрации муниципалитета.

В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета
Общество

Среди детей были лауреаты предметных олимпиад, победители научно-исследовательских конкурсов и конференций, дипломаты исполнительских конкурсов, призеры художественных выставок, юные спортсмены. Школьники получили награды за отличные достижения в учебе и спорте.

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