Среди детей были лауреаты предметных олимпиад, победители научно-исследовательских конкурсов и конференций, дипломаты исполнительских конкурсов, призеры художественных выставок, юные спортсмены. Школьники получили награды за отличные достижения в учебе и спорте.
В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета
- Автор Мадина
- 01 декабря, 2021. Среда 01:00
На площадке Краснооктябрьской школы имени Расула Газматова провели праздник в честь высоко мотивированных учеников школ Кизлярского района, информирует пресс-службе администрации муниципалитета.
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