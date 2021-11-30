ЗАМАНА - Дагестан вошел в топ-20 по количеству регистраций на конкурс «Флагманы образования. Школа»

Дагестан вошел в топ-20 по количеству регистраций на конкурс «Флагманы образования. Школа»

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30 ноября, 2021. Вторник 13:54
Дагестан вошел в топ-20 по количеству регистраций на конкурс «Флагманы образования. Школа»

Заявку на участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа» можно подать до 10 декабря.

Дагестан вошел в топ-20 по количеству регистраций на конкурс «Флагманы образования. Школа»
Общество

Уже более 30 тысяч человек изъявили желание поучаствовать в проекте, из них 337 являются жителями Дагестана.

«Проект “Флагманы образования. Школа” вызвал большой интерес у учителей, мы получили больше 30 тысяч заявок. В последние дни заметен особенный всплеск поступления заявок, поэтому мы решили продлить время до 10 декабря для всех, кто еще не успел заполнить форму», – сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров. Как сообщают, треть конкурсантов – сотрудники сельских школ. 

 

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