Уже более 30 тысяч человек изъявили желание поучаствовать в проекте, из них 337 являются жителями Дагестана.
«Проект “Флагманы образования. Школа” вызвал большой интерес у учителей, мы получили больше 30 тысяч заявок. В последние дни заметен особенный всплеск поступления заявок, поэтому мы решили продлить время до 10 декабря для всех, кто еще не успел заполнить форму», – сообщил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.
Как сообщают, треть конкурсантов – сотрудники сельских школ.