ЗАМАНА - Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»

Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»

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30 ноября, 2021. Вторник 09:54
Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»

Семья Гасановых из села Маджалис Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021», информирует пресс-служба муниципалитета. 

Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»
Общество

Семья Рамазана и Зубайдат Гасановых выиграла в категории «Семья – хранитель традиций». Глава семьи более 40 лет работал в области культуры, он – мастер декоративно-прикладного искусства, который имеет государственные награды. Зубайдат Гасанова работает руководителем этнического центра «Кайтаги» и талантливой мастерицей Кайтагской вышивки.

Лидер Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравил семью Гасановых с победой в конкурсе. 

Нужно отметить, что конкурс проходил в Москве по предложению Фонда поддержки детей, пребывающих в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты России.

 

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