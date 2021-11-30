Семья из Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021»

Семья Гасановых из села Маджалис Кайтагского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года - 2021», информирует пресс-служба муниципалитета.

Семья Рамазана и Зубайдат Гасановых выиграла в категории «Семья – хранитель традиций». Глава семьи более 40 лет работал в области культуры, он – мастер декоративно-прикладного искусства, который имеет государственные награды. Зубайдат Гасанова работает руководителем этнического центра «Кайтаги» и талантливой мастерицей Кайтагской вышивки.

Лидер Кайтагского района Алим Темирбулатов поздравил семью Гасановых с победой в конкурсе.

Нужно отметить, что конкурс проходил в Москве по предложению Фонда поддержки детей, пребывающих в трудной жизненной ситуации и Министерства труда и социальной защиты России.