ЗАМАНА - В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек

В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек

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30 ноября, 2021. Вторник 09:02
В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек

11 граждан погибли и 37 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях за предпоследнюю неделю ноября в Республике Дагестан. Как информирует МВД региона, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.

В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек
Общество

В общем с 22 по 28 ноября текущего года на территории региона зафиксировано 25 дорожно-транспортных инцидентов.

 

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