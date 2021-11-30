В общем с 22 по 28 ноября текущего года на территории региона зафиксировано 25 дорожно-транспортных инцидентов.
В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2021. Вторник 09:02
11 граждан погибли и 37 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях за предпоследнюю неделю ноября в Республике Дагестан. Как информирует МВД региона, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.
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