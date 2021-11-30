В авариях в Дагестане за неделю погибли 11 человек

Автор Мадина

11 граждан погибли и 37 получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях за предпоследнюю неделю ноября в Республике Дагестан. Как информирует МВД региона, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.