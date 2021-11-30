Сама компания находится в поселке Манас Карабудахкентского района. Сообщают также и то, что консервы на выходе будут представлять собой кильку в томатном соусе, а сырье для производства будут покупать у местных рыбопромысловых организаций. Вся килька, которую используют для консервов, будет местного вылова, что заметно уменьшит траты на логистику и себестоимость готовой продукции.
В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2021. Вторник 08:10
Дагестанская организация ООО «Универсал» получит 30 миллионов рублей на открытие промышленного производства консервов из кильки. По сведениям Минэкономразвития республики, эти деньги предприятие собирается потратить на приобретение нового оборудования.
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