В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей

Сама компания находится в поселке Манас Карабудахкентского района. Сообщают также и то, что консервы на выходе будут представлять собой кильку в томатном соусе, а сырье для производства будут покупать у местных рыбопромысловых организаций. Вся килька, которую используют для консервов, будет местного вылова, что заметно уменьшит траты на логистику и себестоимость готовой продукции.