ЗАМАНА - В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей

В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей

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30 ноября, 2021. Вторник 08:10
В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей

Дагестанская организация ООО «Универсал» получит 30 миллионов рублей на открытие промышленного производства консервов из кильки. По сведениям Минэкономразвития республики, эти деньги предприятие собирается потратить на приобретение нового оборудования.

В Дагестане компания по производству консервированной кильки получит заем на 30 млн рублей
Общество

Сама компания находится в поселке Манас Карабудахкентского района. Сообщают также и то, что консервы на выходе будут представлять собой кильку в томатном соусе, а сырье для производства будут покупать у местных рыбопромысловых организаций. Вся килька, которую используют для консервов, будет местного вылова, что заметно уменьшит траты на логистику и себестоимость готовой продукции.

 

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