В Дагестане запущен новый механизм электронной регистрации объектов капитального строительства

На собрании в Правительстве Республики Дагестан под руководством врио вице-премьера региона Манвела Мажонца обсудили упрощение процедуры регистрации прав на объекты капитального строительства и постановки их на кадастровый учет для застройщиков.

Глава Управления Росреестра по Дагестану Арсен Пирмагомедов ознакомил собравшихся со стартом нового механизма по улучшению качества оказания госуслуг в области государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении жилья и сопутствующих к нему объектов недвижимости.