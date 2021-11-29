Глава Управления Росреестра по Дагестану Арсен Пирмагомедов ознакомил собравшихся со стартом нового механизма по улучшению качества оказания госуслуг в области государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении жилья и сопутствующих к нему объектов недвижимости.
В Дагестане запущен новый механизм электронной регистрации объектов капитального строительства
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 16:04
На собрании в Правительстве Республики Дагестан под руководством врио вице-премьера региона Манвела Мажонца обсудили упрощение процедуры регистрации прав на объекты капитального строительства и постановки их на кадастровый учет для застройщиков.
Механизм даст возможность заметно облегчить и ускорить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков, но не снимет с них ответственности за достоверность предъявляемой информации. Подробнее можно прочитать тут.
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