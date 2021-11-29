Дед Мороз начнет свое долгое путешествие по России на особенном поезде, который подготовили для него Российские железные дороги, из Великого Устюга 5 декабря. В поездке он будет пребывать 41 день. За этот период он побывает в 31 субъекте страны и остановится в 36 городах. Посетит он и Махачкалу.
Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 15:48
Сегодня на Казанском вокзале Москвы прошла демонстрация уникального проекта холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза». В мероприятии участвовали заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, руководитель Вологодской области Олег Кувшинников и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.
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