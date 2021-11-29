ЗАМАНА - Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России

Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России

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29 ноября, 2021. Понедельник 15:48
Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России

Сегодня на Казанском вокзале Москвы прошла демонстрация уникального проекта холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза». В мероприятии участвовали заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, руководитель Вологодской области Олег Кувшинников и Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России
Общество

Дед Мороз начнет свое долгое путешествие по России на особенном поезде, который подготовили для него Российские железные дороги, из Великого Устюга 5 декабря. В поездке он будет пребывать 41 день. За этот период он побывает в 31 субъекте страны и остановится в 36 городах. Посетит он и Махачкалу.

 

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