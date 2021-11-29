Сказочный «Поезд Деда Мороза» посетит десятки городов России

Дед Мороз начнет свое долгое путешествие по России на особенном поезде, который подготовили для него Российские железные дороги, из Великого Устюга 5 декабря. В поездке он будет пребывать 41 день. За этот период он побывает в 31 субъекте страны и остановится в 36 городах. Посетит он и Махачкалу.