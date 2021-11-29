ЗАМАНА - Площадь самого большого в России фундучного сада в этом году увеличат до 1000 га

Площадь самого большого в России фундучного сада в этом году увеличат до 1000 га

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29 ноября, 2021. Понедельник 15:39
Площадь самого большого в России фундучного сада в этом году увеличат до 1000 га

Площадь самого крупного в России сада фундука, находящегося в Сулейман-Стальском районе, в 2021 году увеличат до 1000 га, информирует ГТРК «Дагестан». Деятельность по высадке новых саженцев уже стартовала, на данный момент фундуком занято 600 гектаров.

Нужно заметить, что в прошлом саженцы доставляли из Италии, а сегодня сажают собственные, выращенные в местных питомниках. Каждый день на полях работают около 500 работников. Большой инвестиционный проект обеспечивает работой не только жителей Сулейман-Стальского района – вахта привозит экспертов из соседних Курахского, Хивского и Дербентского района.

 

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