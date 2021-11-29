Площадь самого большого в России фундучного сада в этом году увеличат до 1000 га

Автор Мадина

Площадь самого крупного в России сада фундука, находящегося в Сулейман-Стальском районе, в 2021 году увеличат до 1000 га, информирует ГТРК «Дагестан». Деятельность по высадке новых саженцев уже стартовала, на данный момент фундуком занято 600 гектаров.