Нужно заметить, что в прошлом саженцы доставляли из Италии, а сегодня сажают собственные, выращенные в местных питомниках. Каждый день на полях работают около 500 работников. Большой инвестиционный проект обеспечивает работой не только жителей Сулейман-Стальского района – вахта привозит экспертов из соседних Курахского, Хивского и Дербентского района.
Площадь самого большого в России фундучного сада в этом году увеличат до 1000 га
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 15:39
Площадь самого крупного в России сада фундука, находящегося в Сулейман-Стальском районе, в 2021 году увеличат до 1000 га, информирует ГТРК «Дагестан». Деятельность по высадке новых саженцев уже стартовала, на данный момент фундуком занято 600 гектаров.
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