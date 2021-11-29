ЗАМАНА - Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

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29 ноября, 2021. Понедельник 14:51
Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что с 1 января следующего года россияне смогут автоматически получать выплаты по пособиям по временной нетрудоспособности.

Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически
Общество

"С 1 января 2021 года начнет работать еще одно решение жители страны смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа", — рассказал Мишустин, открывая оперативное собрание с вице-премьерами сегодня, 29 ноября.

"Кроме того, проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при появлении в семьях младенца, но уже на основании информации единого государственного реестра ЗАГС. Перечислять выплаты россиянам Фонд социального страхования начнет напрямую", — отметил премьер-министр России.

 

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