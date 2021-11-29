Пособия по временной нетрудоспособности с 1 января будут выплачивать автоматически

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что с 1 января следующего года россияне смогут автоматически получать выплаты по пособиям по временной нетрудоспособности.

"С 1 января 2021 года начнет работать еще одно решение — жители страны смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа", — рассказал Мишустин, открывая оперативное собрание с вице-премьерами сегодня, 29 ноября.

"Кроме того, проактивно станет предоставляться и единовременное пособие при появлении в семьях младенца, но уже на основании информации единого государственного реестра ЗАГС. Перечислять выплаты россиянам Фонд социального страхования начнет напрямую", — отметил премьер-министр России.