ЗАМАНА - Педагог из Дагестана стала «Лучшим завучем 2021 года» по итогу Всероссийского конкурса

Педагог из Дагестана стала «Лучшим завучем 2021 года» по итогу Всероссийского конкурса

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29 ноября, 2021. Понедельник 13:46
Педагог из Дагестана стала «Лучшим завучем 2021 года» по итогу Всероссийского конкурса

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2021» проходила в рамках V юбилейной Невской образовательной ассамблеи в Санкт-Петербурге.

Педагог из Дагестана стала «Лучшим завучем 2021 года» по итогу Всероссийского конкурса
Общество

Двое представителей частной школы столицы Дагестана Махачкалы стали победителями конкурса в категориях «Лидеры в области внедрения инновационных технологий» и «Лучший завуч – 2021, информирует Министерство образования и науки региона.

Награду «Лучший завуч 2021 года» вручили заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе ЧОУ средней школы «Возрождение» Султанат Арабовой, звания «Эффективный руководитель» получил глава школы Магомедхабиб Халидов, а учебное заведение «Возрождение» теперь имеет звание «Лидер в области внедрения инновационных технологий».

 

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