Двое представителей частной школы столицы Дагестана Махачкалы стали победителями конкурса в категориях «Лидеры в области внедрения инновационных технологий» и «Лучший завуч – 2021, информирует Министерство образования и науки региона.
Награду «Лучший завуч 2021 года» вручили заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе ЧОУ средней школы «Возрождение» Султанат Арабовой, звания «Эффективный руководитель» получил глава школы Магомедхабиб Халидов, а учебное заведение «Возрождение» теперь имеет звание «Лидер в области внедрения инновационных технологий».