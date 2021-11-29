ЗАМАНА - МИД России анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса

МИД России анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса

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29 ноября, 2021. Понедельник 13:20
МИД России анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в ближайшее время расскажет о мерах в связи с новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Об этом заявил сегодня, 29 ноября, заместитель руководителя МИД России Евгений Иванов.

МИД России анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
Общество

«Я так понимаю, что последнее было собрание оперативного штаба под руководством [вице-премьера России] Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в прошлую пятницу. Ну, наверное, оперативный штаб о них расскажет», — заметил Иванов в разговоре с «РИА Новости».

 

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