В Дагестане построят еще один детский сад

Тендер по строительству сада и выбору подрядчика работ объявила республиканская Дирекция единого государственного заказчика-застройщика. На объекте планируют также построить зал для физкультуры и музыки, несколько комнат для размещения детских групп. Строительство оценивают в 107 миллионов рублей.