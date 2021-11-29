Тендер по строительству сада и выбору подрядчика работ объявила республиканская Дирекция единого государственного заказчика-застройщика. На объекте планируют также построить зал для физкультуры и музыки, несколько комнат для размещения детских групп. Строительство оценивают в 107 миллионов рублей.
В Дагестане построят еще один детский сад
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 12:05
В Буйнакском районе в селе Нижнее Казанище запланировано строительство нового детского садика на 90 мест, информирует сайт государственных закупок RosTender.info.
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