ЗАМАНА - В Дагестане построят еще один детский сад

В Дагестане построят еще один детский сад

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29 ноября, 2021. Понедельник 12:05
В Дагестане построят еще один детский сад

В Буйнакском районе в селе Нижнее Казанище запланировано строительство нового детского садика на 90 мест, информирует сайт государственных закупок RosTender.info.

В Дагестане построят еще один детский сад
Общество

Тендер по строительству сада и выбору подрядчика работ объявила республиканская Дирекция единого государственного заказчика-застройщика. На объекте планируют также построить зал для физкультуры и музыки, несколько комнат для размещения детских групп. Строительство оценивают в 107 миллионов рублей.

 

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