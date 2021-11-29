Как он заметил, участие дагестанского отделения ПНФ России в системе «Инцидент Менеджмент» предусматривает новый формат работы с обращениями и сообщениями граждан в социальных сетях и дает возможность оперативно реагировать на их заявления и вопросы. Нужно заметить, что ЦУР региона благодаря системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» выявляет в открытых интернет-источниках обращения, вопросы и жалобы жителей республики. Далее передает их в ответственные компании и ведомства для оперативного решения.
Дагестанский пенсионный фонд наладил взаимодействие с ЦУР
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 11:47
Отделение ПНФ России по региону подключился к системе мониторинга «Инцидент Менеджмент». Договор об этом был принят в процессе рабочей встречи между управляющим республиканского отделения фонда Магомедом Исаевым и руководителем ЦУР в Республике Дагестан Султаном Абдурагимовым, информирует Центр.
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