ЗАМАНА - Дагестанский пенсионный фонд наладил взаимодействие с ЦУР

Дагестанский пенсионный фонд наладил взаимодействие с ЦУР

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29 ноября, 2021. Понедельник 11:47
Дагестанский пенсионный фонд наладил взаимодействие с ЦУР

Отделение ПНФ России по региону подключился к системе мониторинга «Инцидент Менеджмент». Договор об этом был принят в процессе рабочей встречи между управляющим республиканского отделения фонда Магомедом Исаевым и руководителем ЦУР в Республике Дагестан Султаном Абдурагимовым, информирует Центр.

Дагестанский пенсионный фонд наладил взаимодействие с ЦУР
Общество

Как он заметил, участие дагестанского отделения ПНФ России в системе «Инцидент Менеджмент» предусматривает новый формат работы с обращениями и сообщениями граждан в социальных сетях и дает возможность оперативно реагировать на их заявления и вопросы. Нужно заметить, что ЦУР региона благодаря системе мониторинга «Инцидент Менеджмент» выявляет в открытых интернет-источниках обращения, вопросы и жалобы жителей республики. Далее передает их в ответственные компании и ведомства для оперативного решения.

 

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