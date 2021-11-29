"Врио заместителя премьер-министра Республики Дагестан Манвел Мажонц по поручению лидера РД Сергея Меликова проверил процесс строительства социальных объектов в регионе. В первую он посетил строительную площадку учебного заведения в селе Львовский-1, находящегося на территории Бабаюртовского района. Объект строится в рамках Республиканского инвестиционного проекта, на это направлено более 325 млн рублей", — сообщает источник.
Строительство стартовало в сентябре текущего года, срок сдачи объекта — следующий год.