В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест

Примерно 325 миллионов рублей направили на строительство школы в селе Львовский-1 в Бабаюртовском районе региона. Образовательное заведение сможет принять 216 учеников, информирует ТАСС.

"Врио заместителя премьер-министра Республики Дагестан Манвел Мажонц по поручению лидера РД Сергея Меликова проверил процесс строительства социальных объектов в регионе. В первую он посетил строительную площадку учебного заведения в селе Львовский-1, находящегося на территории Бабаюртовского района. Объект строится в рамках Республиканского инвестиционного проекта, на это направлено более 325 млн рублей", — сообщает источник.

Строительство стартовало в сентябре текущего года, срок сдачи объекта — следующий год.