ЗАМАНА - В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест

В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест

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29 ноября, 2021. Понедельник 00:33
В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест

Примерно 325 миллионов рублей направили на строительство школы в селе Львовский-1 в Бабаюртовском районе региона. Образовательное заведение сможет принять 216 учеников, информирует ТАСС.

В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022 году появится школа на 216 мест
Общество

"Врио заместителя премьер-министра Республики Дагестан Манвел Мажонц по поручению лидера РД Сергея Меликова проверил процесс строительства социальных объектов в регионе. В первую он посетил строительную площадку учебного заведения в селе Львовский-1, находящегося на территории Бабаюртовского района. Объект строится в рамках Республиканского инвестиционного проекта, на это направлено более 325 млн рублей", — сообщает источник.

Строительство стартовало в сентябре текущего года, срок сдачи объекта следующий год. 

 

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