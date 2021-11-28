В своем обращении он пожелал всем матерям счастья, радости и семейного тепла. Полный текст можно прочитать тут.
Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Днём матери
- Автор Мадина
- 28 ноября, 2021. Воскресенье 23:31
Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил женщин республики с Днём матери.
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