ЗАМАНА - Народный фронт в Дагестане передал Сергею Меликову общественные предложения

Народный фронт в Дагестане передал Сергею Меликову общественные предложения

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28 ноября, 2021. Воскресенье 00:58
Народный фронт в Дагестане передал Сергею Меликову общественные предложения

Среди идей, переданных руководителю РД, были следующие: повышение качества реализации в регионе важной федеральной программы «Формирование современной городской среды», горячее питание в школах, сохранение Эльтавского леса и махачкалинских озер.

Народный фронт в Дагестане передал Сергею Меликову общественные предложения
Общество

Жителей республики волнуют качество организации горячего питания в средних учебных заведениях Дагестана, процесс строительства социальных объектов, состояние детских и спортивных игровых площадок, темы защиты законных прав обманутых дольщиков и переселения людей из ветхого и аварийного жилья, а также сегодняшняя экологическая обстановка в регионе. Как считает сопредседатель республиканского штаба ОНФ в Дагестане Елена Павлюченко, по отношению к образованию в республике есть заметные изменения, на это указывает и принятый бюджет, в котором расходы на образование увеличились на 5,2 миллиарда рублей.

 

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