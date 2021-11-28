При этом, по информации Минэкономразвития, 123 объекта незавершенного строительства предлагаются к списанию. В общем в регионе таких объектов 1604, их оценивают на сумму более 45 миллиарда рублей. Эту тему, в частности, обсуждали на собрание в Правительстве РД.
Более 600 объектов в Дагестане исключат из списка «незавершенки»
- Автор Мадина
- 28 ноября, 2021. Воскресенье 00:55
В текущем году запланировано исключение из списка объектов незавершенного строительства 651 объекта на сумму 10,1 миллиарда рублей.
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