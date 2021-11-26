Врачу-неврологу высшей категории Караевой Наиде вручили звание «Национальный Герой Дагестана»

26 ноября 2021 года представитель общественной комиссии Союза общественных объединений «Родной Дагестан» и фонда «Народное мнение», первый вице-президент Союза ополчения Дагестана 1999 года Абубакар Курбанисмаилов от имени Председателя комиссии Хабиба Давудова принял участие на встрече с коллективом Сергокалинской ЦРБ, на которой зачитал Постановление комиссии о присвоении звания «Национальный Герой Дагестана», «За особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана и высокий профессионализм проявленный во время пандемии COVID-19» Караевой Наиде Гаджиевне - врачу-неврологу высшей категории, Отличнику здравоохранения РД.

Наида Гаджиевна уроженка села Сергокала, выпускница ДГМА, врач высшей категории. Отличник здравоохранения Республики Дагестан. В период пандемии COVID-19 самоотверженно трудилась в Красной зоне, подходила индивидуально к каждому пациенту, проявляла полноценное внимание и заботу. Указом Главы РД награждена Почётной грамотой Республики Дагестана. Удостоена ряда наград. С 1999 года по настоящее время работает врачом в Сергокалинской ЦРБ.

Кроме всего Наида Гаджиевна является родной сестрой Руслана Караева - Заслуженного мастера спорта СССР по вольной борьбе, 4-кратного Чемпиона СССР.