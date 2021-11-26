В данных многоквартирных домах были осуществлены работы по модернизации фасадов зданий, три дома получили новые двускатные и надежные кровли. Зданиям по улице Халилова, 14 и Хизроева, 31 провели новые инженерные сети. По итогам проведённого капремонта, жители смогут обитать в удобных и ухоженных домах.
Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт
- Автор Мадина
- 26 ноября, 2021. Пятница 08:42
Жилые здания по адресам А. Султана, 5, Дахадаева, 30, Хизроева, 31 и М. Халилова, 14 полностью отремонтировали. Формат приемки работ включил в себя полный осмотр ремонта и отчет подрядчиков компании.
Последнее от Мадина
- Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках
- Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19
- В России снизилось число бессимптомных носителей коронавируса
- Пониженные ставки по налогам для предпринимателей Дагестана продлены до конца 2022 года
- Жительницу Кизилюрта заподозрили в незаконном получении пенсии