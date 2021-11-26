Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт

Жилые здания по адресам А. Султана, 5, Дахадаева, 30, Хизроева, 31 и М. Халилова, 14 полностью отремонтировали. Формат приемки работ включил в себя полный осмотр ремонта и отчет подрядчиков компании.

В данных многоквартирных домах были осуществлены работы по модернизации фасадов зданий, три дома получили новые двускатные и надежные кровли. Зданиям по улице Халилова, 14 и Хизроева, 31 провели новые инженерные сети. По итогам проведённого капремонта, жители смогут обитать в удобных и ухоженных домах.