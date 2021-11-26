ЗАМАНА - Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт

Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт

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26 ноября, 2021. Пятница 08:42
Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт

Жилые здания по адресам А. Султана, 5, Дахадаева, 30, Хизроева, 31 и М. Халилова, 14 полностью отремонтировали. Формат приемки работ включил в себя полный осмотр ремонта и отчет подрядчиков компании. 

Еще в четырех многоквартирных домах Каспийска завершен капитальный ремонт
Общество

В данных многоквартирных домах были осуществлены работы по модернизации фасадов зданий, три дома получили новые двускатные и надежные кровли. Зданиям по улице Халилова, 14 и Хизроева, 31 провели новые инженерные сети. По итогам проведённого капремонта, жители смогут обитать в удобных и ухоженных домах.

 

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