ЗАМАНА - Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках

Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках

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26 ноября, 2021. Пятница 08:37
Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках

Жители и гости Дагестана каждое воскресенье, начиная с 28 ноября, смогут отправиться из Махачкалы в Дербент в железнодорожный экскурсионный тур "Дербент - город тысячи легенд". Об этом рассказала представителям СМИ вчера, 25 ноября, пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках
Общество

Эта идея разработана АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" и одним из туристических агентств Республики Дагестан. Отныне жители и гости Махачкалы каждое воскресенье смогут отправиться на электричках в старейший город Дербент. В программе путешествия - осмотр древней цитадели Нарын-Кала и посещение домика Петра I. А после этого гостей познакомят с национальной кухней в этнодоме "Дербент".

 

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