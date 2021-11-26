Из Махачкалы в Дербент запустят экскурсионные туры на электричках

Автор Мадина

Жители и гости Дагестана каждое воскресенье, начиная с 28 ноября, смогут отправиться из Махачкалы в Дербент в железнодорожный экскурсионный тур "Дербент - город тысячи легенд". Об этом рассказала представителям СМИ вчера, 25 ноября, пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.