ЗАМАНА - В транспорте Махачкалы усилен контроль за масочным режимом

В транспорте Махачкалы усилен контроль за масочным режимом

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25 ноября, 2021. Четверг 16:22
В транспорте Махачкалы усилен контроль за масочным режимом

В Махачкале усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, информирует пресс-служба администрации города.

В транспорте Махачкалы усилен контроль за масочным режимом
Общество

Сотрудники ОГИБДД Махачкалы и структурные подразделения махачкалинской администрации осуществляют мониторинг по ношению защитных масок, добавляет пресс-служба.

 

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