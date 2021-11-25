Сотрудники ОГИБДД Махачкалы и структурные подразделения махачкалинской администрации осуществляют мониторинг по ношению защитных масок, добавляет пресс-служба.
В транспорте Махачкалы усилен контроль за масочным режимом
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 16:22
В Махачкале усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, информирует пресс-служба администрации города.
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