Дагестан расширит участие в нацпроекте «Производительность труда»

На встрече они обсудили тему участия республиканских компаний в программе «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

В него входят два подпроекта: системные меры по улучшению производительности труда и адресная поддержка по повышению производительности труда в организациях.

На площадке завода КЭМЗ в Каспийске будет создана «фабрика процессов» – производственная база по обучению работников компаний инструментам бережливого производства. «На формирование такой площадки из федерального бюджета на следующий год предусмотрены средства в размере 4,5 миллиона рублей», – заявил Омаров.