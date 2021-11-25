ЗАМАНА - Дагестан расширит участие в нацпроекте «Производительность труда»

Дагестан расширит участие в нацпроекте «Производительность труда»

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25 ноября, 2021. Четверг 16:18
Дагестан расширит участие в нацпроекте «Производительность труда»

25 ноября прошла встреча врио первого заместителя премьер-министра Республики Дагестан Нюсрета Омарова со специалистами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Дагестан расширит участие в нацпроекте «Производительность труда»
Общество

На встрече они обсудили тему участия республиканских компаний в программе «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

В него входят два подпроекта: системные меры по улучшению производительности труда и адресная поддержка по повышению производительности труда в организациях.

На площадке завода КЭМЗ в Каспийске будет создана «фабрика процессов»  – производственная база по обучению работников компаний инструментам бережливого производства. «На формирование такой площадки из федерального бюджета на следующий год предусмотрены средства в размере 4,5 миллиона рублей», – заявил Омаров.

 

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