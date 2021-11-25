Тему обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на заседании Правительственной комиссии Дагестана

Вчера, 24 ноября, на собрании Правительственной комиссии Дагестана по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством лидера региона Сергея Меликова были обсуждены самые важные темы, связанные с состоянием аварийности в республике, обеспечением безопасности дорожного движения, а также развитием системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД территории региона.

Сергей Меликов заметил, что тема обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона сегодня особенно важна. Несмотря на небольшое уменьшение показателей аварийности за прошедшее время 2021 года, ситуация заметным образом не меняется, продолжают умирать люди. За 10 месяцев 2021 года зафиксировано 1145 аварий, в которых скончалось 247 и ранено 1606 человек. На каждые 100 пострадавших в авариях погибло 13 человек, по стране этот показатель равен 8. Подробнее можно прочитать на сайте.