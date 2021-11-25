ЗАМАНА - Тему обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на заседании Правительственной комиссии Дагестана

Тему обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на заседании Правительственной комиссии Дагестана

Автор
25 ноября, 2021. Четверг 15:13
Тему обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на заседании Правительственной комиссии Дагестана

Вчера, 24 ноября, на собрании Правительственной комиссии Дагестана по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством лидера региона Сергея Меликова были обсуждены самые важные темы, связанные с состоянием аварийности в республике, обеспечением безопасности дорожного движения, а также развитием системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД территории региона.

Тему обеспечения безопасности дорожного движения обсудили на заседании Правительственной комиссии Дагестана
Общество

Сергей Меликов заметил, что тема обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона сегодня особенно важна. Несмотря на небольшое уменьшение показателей аварийности за прошедшее время 2021 года, ситуация заметным образом не меняется, продолжают умирать люди. За 10 месяцев 2021 года зафиксировано 1145 аварий, в которых скончалось 247 и ранено 1606 человек. На каждые 100 пострадавших в авариях погибло 13 человек, по стране этот показатель равен 8. Подробнее можно прочитать на сайте.

 

Прочитано 42 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top