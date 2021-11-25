Актер сыграл в 42 лентах, в том числе на его счету эпизодические роли в картине "12 стульев" Леонида Гайдая и мини-сериале "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой. Помимо этого, он появлялся в таких лентах, как "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Нам здесь жить" (1982), "Мертвые души" (1984), "Одинокий автобус под дождем" (1986) и других.