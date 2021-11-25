Проводы призывников в ряды Вооруженных сил России состоялись в Кайтагском районе

В районном Центре культуры в праздничной атмосфере призывников муниципалитета проводили на службу в ряды вооруженных сил России, информирует пресс-служба районной администрации.

Военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов поздравил всех присутствовавших в зале призывников с этим знаменательным в их жизни событием, и назвал военную службу в рядах армии России почетной обязанностью каждого гражданина государства. Также в рамках мероприятия музыканты Центра культуры подготовили для будущих солдатов концертную программу.

