Военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов поздравил всех присутствовавших в зале призывников с этим знаменательным в их жизни событием, и назвал военную службу в рядах армии России почетной обязанностью каждого гражданина государства.
Также в рамках мероприятия музыканты Центра культуры подготовили для будущих солдатов концертную программу.
Проводы призывников в ряды Вооруженных сил России состоялись в Кайтагском районе
- Автор Мадина
- 25 ноября, 2021. Четверг 08:10
В районном Центре культуры в праздничной атмосфере призывников муниципалитета проводили на службу в ряды вооруженных сил России, информирует пресс-служба районной администрации.
Военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов поздравил всех присутствовавших в зале призывников с этим знаменательным в их жизни событием, и назвал военную службу в рядах армии России почетной обязанностью каждого гражданина государства.
Также в рамках мероприятия музыканты Центра культуры подготовили для будущих солдатов концертную программу.
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