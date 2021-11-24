Продолжается приём заявок на Премию общественного признания для дагестанской молодежи, проживающей в Москве

Минмолодежи Дагестана впервые проводит Премию общественного признания для актива молодого поколения региона в возрасте от 18 до 35 лет, живущего в Москве.

В премии могут принять участие студенты/курсанты, общественники, спортсмены, молодые бизнесмены и бизнесвуман, лидеры общественных групп из числа представителей молодого поколения региона, живущего в Москве. Заявки можно подать в срок до 29 ноября на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Подробнее можно прочитать тут.