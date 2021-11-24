В рамках исполняемых системных мер по развитию этого важного для АПК республики направления в текущем году получилось выйти на рекордный за всю историю региона показатель и получить 111 тысяч тонн риса-сырца.
В Дагестане завершено строительство высокотехнологичного рисоперерабатывающего завода
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 16:39
Дагестан занял 2 место в России по объему производства риса. Посевная площадь этой культурой в 2021 году составила 25,5 тысячи гектаров.
Накануне, 21 ноября, первый заместитель главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов в сопровождении руководителя УСХ Кизлярского района Раисат Алиловой ознакомился с процессом строительства рисоперерабатывающего завода в ООО «Мареновский». Подробнее можно прочитать тут.
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