В Дагестане завершено строительство высокотехнологичного рисоперерабатывающего завода

Дагестан занял 2 место в России по объему производства риса. Посевная площадь этой культурой в 2021 году составила 25,5 тысячи гектаров.

В рамках исполняемых системных мер по развитию этого важного для АПК республики направления в текущем году получилось выйти на рекордный за всю историю региона показатель и получить 111 тысяч тонн риса-сырца.