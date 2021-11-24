ЗАМАНА - Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса

Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса

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24 ноября, 2021. Среда 15:51
Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что на себе испытал назальную вакцину от COVID-19.

Путин рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса
Общество

Путин рассказал, что решил пройти ревакцинацию сначала с помощью укола, а на следующий день решил сделать назальную вакцину.

Президент призвал всех граждан страны проходить своевременно ревакцинацию от COVID-19.

 

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