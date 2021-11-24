Путин рассказал, что решил пройти ревакцинацию сначала с помощью укола, а на следующий день решил сделать назальную вакцину.
Президент призвал всех граждан страны проходить своевременно ревакцинацию от COVID-19.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что на себе испытал назальную вакцину от COVID-19.
Путин рассказал, что решил пройти ревакцинацию сначала с помощью укола, а на следующий день решил сделать назальную вакцину.
Президент призвал всех граждан страны проходить своевременно ревакцинацию от COVID-19.
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