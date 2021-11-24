Как сообщают, в мае 2020 года он, будучи заместителем гендиректора ООО «Авиакомпания «Дагестан», нанял двух сотрудников, которые спилили деревья на улице Сулеймана-Стальского в Каспийске.
«При этом разрешение на вырубку деревьев в установленном порядке обвиняемым не было получено, а нанятых сотрудников он ввёл в заблуждение относительно наличия у него порубочного билета», – сообщают в прокуратуре.
Каспийску этими действиями причинен ущерб в размере более 194 000 рублей. Уголовное дело отправлено в городской суд.