ЗАМАНА - Заместителя главы авиакомпании «Дагестан» будут судить за незаконную рубку деревьев

Заместителя главы авиакомпании «Дагестан» будут судить за незаконную рубку деревьев

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24 ноября, 2021. Среда 14:47
Заместителя главы авиакомпании «Дагестан» будут судить за незаконную рубку деревьев

В отношении заместителя главы авиакомпании «Дагестан» утверждено обвинительное заключение за незаконную вырубку деревьев в особо крупном размере, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

Заместителя главы авиакомпании «Дагестан» будут судить за незаконную рубку деревьев
Общество

Как сообщают, в мае 2020 года он, будучи заместителем гендиректора ООО «Авиакомпания «Дагестан», нанял двух сотрудников, которые спилили деревья на улице Сулеймана-Стальского в Каспийске.

«При этом разрешение на вырубку деревьев в установленном порядке обвиняемым не было получено, а нанятых сотрудников он ввёл в заблуждение относительно наличия у него порубочного билета», – сообщают в прокуратуре.

Каспийску этими действиями причинен ущерб в размере более 194 000 рублей. Уголовное дело отправлено в городской суд.

 

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