До конца года в Дагестане планируют сдать в эксплуатацию 31 объект образования
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 11:37
Процесс строительства объектов образования, возводимых в регионе в рамках нацроектов «Демография и «Образование», обсудили в режиме ВКС под руководством руководителя министерства просвещения России Сергея Кравцова.
На собрании обсуждалась динамика открытия объектов, построенных в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография.
Манвел Мажонц заметил, что в рамках этих нацпроектов на территории региона в текущем году строятся тридцать три школы и пятьдесят семь садиков. Подробнее можно прочитать тут.
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