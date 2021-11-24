Процесс строительства объектов образования, возводимых в регионе в рамках нацроектов «Демография и «Образование», обсудили в режиме ВКС под руководством руководителя министерства просвещения России Сергея Кравцова.

На собрании обсуждалась динамика открытия объектов, построенных в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография.



Манвел Мажонц заметил, что в рамках этих нацпроектов на территории региона в текущем году строятся тридцать три школы и пятьдесят семь садиков. Подробнее можно прочитать тут.