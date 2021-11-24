ЗАМАНА - В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

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24 ноября, 2021. Среда 10:14
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками. Его открытие предложено уполномоченным при главе РФ по правам ребенка Марией Львово-Беловой, информирует РИА Новости.

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
Общество

Она рассказала, что центр будет работать с подростками с суицидальными и деструктивными мыслями. «Это будет планомерная работа, касающаяся законодательства и непосредственно инструментов в рамках субъекта», — отметила Львова-Белова.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка подчеркнула, что в стране нужно сформировать систему, в которую входят и некоммерческие организации, и государственные центры для подростков. Это необходимо для того, чтобы оказавшийся в сложной ситуации несовершеннолетний мог получить помощь и не навредить себе.

 

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