В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками. Его открытие предложено уполномоченным при главе РФ по правам ребенка Марией Львово-Беловой, информирует РИА Новости.

Она рассказала, что центр будет работать с подростками с суицидальными и деструктивными мыслями. «Это будет планомерная работа, касающаяся законодательства и непосредственно инструментов в рамках субъекта», — отметила Львова-Белова.

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка подчеркнула, что в стране нужно сформировать систему, в которую входят и некоммерческие организации, и государственные центры для подростков. Это необходимо для того, чтобы оказавшийся в сложной ситуации несовершеннолетний мог получить помощь и не навредить себе.