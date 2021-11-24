ЗАМАНА - Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову

Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову

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24 ноября, 2021. Среда 09:14
Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову

Лидер Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» главному научному специалисту Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Ибрагимхану Камилову за заслуги перед регионом, достигнутые им трудовые успехи и активную общественную работу.

Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову
Общество

Говоря о нём, Глава Дагестана отметил, что Ибрагимхан Камилов посвятил свою жизнь фундаментальной науке. "Он выдающийся физик и эксперт в области физики твердого тела и магнетизма", — отметил лидер региона.

 

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