Говоря о нём, Глава Дагестана отметил, что Ибрагимхан Камилов посвятил свою жизнь фундаментальной науке. "Он выдающийся физик и эксперт в области физики твердого тела и магнетизма", — отметил лидер региона.
Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 09:14
Лидер Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» главному научному специалисту Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук Ибрагимхану Камилову за заслуги перед регионом, достигнутые им трудовые успехи и активную общественную работу.
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