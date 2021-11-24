Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана

Вчера, 23 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов посетил ДГУНХ, в стенах которого провел собрание Совета при Главе РД на тему науки и образования. До конференции лидер республики ознакомился с работой одного из главных университетов субъекта: осмотрел лабораторную технику и ознакомился с представленными в проектном офисе ДГУНХ направлениями.

Основными темами собрания Совета стали: концепция развития образования в регионе до 2030 года и организация воспитательной работы в образовательных учреждениях Дагестана.