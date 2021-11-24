ЗАМАНА - Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана

Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана

Автор
24 ноября, 2021. Среда 09:11
Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана

Вчера, 23 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов посетил ДГУНХ, в стенах которого провел собрание Совета при Главе РД на тему науки и образования. До конференции лидер республики ознакомился с работой одного из главных университетов субъекта: осмотрел лабораторную технику и ознакомился с представленными в проектном офисе ДГУНХ направлениями.

Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана
Общество

Основными темами собрания Совета стали: концепция развития образования в регионе до 2030 года и организация воспитательной работы в образовательных учреждениях Дагестана.

Как заметил Меликов, текущий год стал годом определенного изучения ситуации, в которой пребывает сфера образования Дагестана, выработки принципиальных позиций для последующего ее развития. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top