Основными темами собрания Совета стали: концепция развития образования в регионе до 2030 года и организация воспитательной работы в образовательных учреждениях Дагестана.
Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 09:11
Вчера, 23 ноября, лидер Дагестана Сергей Меликов посетил ДГУНХ, в стенах которого провел собрание Совета при Главе РД на тему науки и образования. До конференции лидер республики ознакомился с работой одного из главных университетов субъекта: осмотрел лабораторную технику и ознакомился с представленными в проектном офисе ДГУНХ направлениями.
Как заметил Меликов, текущий год стал годом определенного изучения ситуации, в которой пребывает сфера образования Дагестана, выработки принципиальных позиций для последующего ее развития. Подробнее можно прочитать тут.
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