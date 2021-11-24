ЗАМАНА - Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix

Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix

Автор
24 ноября, 2021. Среда 08:09
Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix

Южнокорейский сериал Hellbound возглавил рейтинг просмотров стриминговой площадки Netflix в первые сутки после выхода. 20 ноября шоу стало самым просматриваемым сериалом сайта во всем мире.

Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix
Общество

Шоу снял автор фильма «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо. Оно повествует о фантастическом будущем, в котором люди получают сообщения с датой собственной смерти. В это время за ними приходят некие существа, дабы забрать их в ад. Первая серия шоу была успешно показана на кинофестивале в Торонто в сентябре. 

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top