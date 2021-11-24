Шоу снял автор фильма «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо. Оно повествует о фантастическом будущем, в котором люди получают сообщения с датой собственной смерти. В это время за ними приходят некие существа, дабы забрать их в ад. Первая серия шоу была успешно показана на кинофестивале в Торонто в сентябре.
Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 08:09
Южнокорейский сериал Hellbound возглавил рейтинг просмотров стриминговой площадки Netflix в первые сутки после выхода. 20 ноября шоу стало самым просматриваемым сериалом сайта во всем мире.
Последнее от Мадина
- В репертуаре танцевальных коллективов республики появятся новые постановки
- Сергей Меликов вручил медаль «За доблестный труд» Ибрагимхану Камилову
- Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана
- Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана
- Более 8600 жителей Кизляра прошли оба этапа вакцинации против коронавируса