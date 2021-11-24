Сериал «Hellbound» возглавил рейтинг Netflix

Шоу снял автор фильма «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо. Оно повествует о фантастическом будущем, в котором люди получают сообщения с датой собственной смерти. В это время за ними приходят некие существа, дабы забрать их в ад. Первая серия шоу была успешно показана на кинофестивале в Торонто в сентябре.