Такие роботы-диагносты появятся в регионе в рамках договора с частной компанией. Сами сотрудники компании-поставщика рассказали, что роботы взаимодействуют с сайтом госуслуги. Это даст возможность пресечь использование чужого QR-кода.
Проверять QR-коды в больницах Дагестана будут современные роботы
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 01:00
В дагестанских больницах QR-коды будут проверять роботы, информирует ТАСС
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