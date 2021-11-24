ЗАМАНА - Проверять QR-коды в больницах Дагестана будут современные роботы

Проверять QR-коды в больницах Дагестана будут современные роботы

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24 ноября, 2021. Среда 01:00
Проверять QR-коды в больницах Дагестана будут современные роботы

В дагестанских больницах QR-коды будут проверять роботы, информирует ТАСС

Проверять QR-коды в больницах Дагестана будут современные роботы
Общество

Такие роботы-диагносты появятся в регионе в рамках договора с частной компанией. Сами сотрудники компании-поставщика рассказали, что роботы взаимодействуют с сайтом госуслуги. Это даст возможность пресечь использование чужого QR-кода.

 

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