Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале

Концерт прошел при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. Уже 9 лет премию вручают творческим гражданам и группам за выдающиеся достижения в области сохранения и развития самобытности культуры.



В своем приветственном выступлении заместитель главы министерства культуры региона Марита Мугадова поблагодарила победителей конкурса и участников премии за их многолетнюю работу и профессионализм в своей сфере.