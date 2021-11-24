ЗАМАНА - Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале

Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале

Автор
24 ноября, 2021. Среда 00:05
Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале

Праздничная церемония и гала-концерт прошли в Большом зале Русского театра. Состоялось награждение победителей правительственного конкурса «Душа Дагестана», информирует Министерство культуры региона. 

Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале
Общество

Концерт прошел при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. Уже 9 лет премию вручают творческим гражданам и группам за выдающиеся достижения в области сохранения и развития самобытности культуры. 

В своем приветственном выступлении заместитель главы министерства культуры региона Марита Мугадова поблагодарила победителей конкурса и участников премии за их многолетнюю работу и профессионализм в своей сфере.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top