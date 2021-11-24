Концерт прошел при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. Уже 9 лет премию вручают творческим гражданам и группам за выдающиеся достижения в области сохранения и развития самобытности культуры.
В своем приветственном выступлении заместитель главы министерства культуры региона Марита Мугадова поблагодарила победителей конкурса и участников премии за их многолетнюю работу и профессионализм в своей сфере.
Церемония награждения премии «Душа Дагестана» состоялась в Махачкале
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2021. Среда 00:05
Праздничная церемония и гала-концерт прошли в Большом зале Русского театра. Состоялось награждение победителей правительственного конкурса «Душа Дагестана», информирует Министерство культуры региона.
Концерт прошел при поддержке Минкультуры Дагестана и Республиканского дома народного творчества. Уже 9 лет премию вручают творческим гражданам и группам за выдающиеся достижения в области сохранения и развития самобытности культуры.
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