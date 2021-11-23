Размер студенческих стипендий будет увеличен в 2022 году

В процессе собрания Совета при Главе Дагестана по науке и образованию, Сергей Меликов заметил, что в связи с необходимостью стимулировать научную деятельность молодого поколения, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с 1 января следующего года. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.