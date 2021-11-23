Также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым.
Стоит напомнить, дабы привлечь молодое поколение в науку, в рамках грантовой поддержки в июне текущего года, глава Дагестана подписал указ об увеличении размера грантов.
В процессе собрания Совета при Главе Дагестана по науке и образованию, Сергей Меликов заметил, что в связи с необходимостью стимулировать научную деятельность молодого поколения, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с 1 января следующего года. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.
Также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым.
Стоит напомнить, дабы привлечь молодое поколение в науку, в рамках грантовой поддержки в июне текущего года, глава Дагестана подписал указ об увеличении размера грантов.
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