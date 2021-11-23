ЗАМАНА - Размер студенческих стипендий будет увеличен в 2022 году

Размер студенческих стипендий будет увеличен в 2022 году

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23 ноября, 2021. Вторник 16:46
Размер студенческих стипендий будет увеличен в 2022 году

В процессе собрания Совета при Главе Дагестана по науке и образованию, Сергей Меликов заметил, что в связи с необходимостью стимулировать научную деятельность молодого поколения, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с 1 января следующего года. Об этом информирует пресс-служба руководителя республики.

Размер студенческих стипендий будет увеличен в 2022 году
Общество

Также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым.

Стоит напомнить, дабы привлечь молодое поколение в науку, в рамках грантовой поддержки в июне текущего года, глава Дагестана подписал указ об увеличении размера грантов.

 

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