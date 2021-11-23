С 18 по 22 ноября соцработники Каякентского района провели лекции по правовой помощи подросткам.
Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 14:41
Каждый год учреждения социального обслуживания жителей городов и районов Дагестана проводят мероприятия, посвященные дням Всероссийской правовой помощи детям.
В мероприятии поучаствовали 175 учеников школ следующих сел: Нововикри, Каякент и Утамыш. Подростки послушали лекцию о своих правах и обязанностях. Подробнее можно прочитать тут.
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