Основной темой совещания стало формирование «Школьной футбольной лиги» в рамках исполнения проекта РФС «Футбол в школу».
Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 13:10
19 ноября в каспийской школе №12» прошло собрание с главами общеобразовательных учреждений под руководством заместителя руководителя Управления образования Радмилы Гаджиевой.
На встрече обсуждались различные нововведения. Руководители школ задавали интересующие вопросы, касающиеся организационных моментов и продумывали алгоритм по реализации отдельного урока футбола в учебных заведениях. Подробнее можно прочитать тут.
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