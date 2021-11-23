ЗАМАНА - Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске

Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске

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23 ноября, 2021. Вторник 13:10
Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске

19 ноября в каспийской школе №12» прошло собрание с главами общеобразовательных учреждений под руководством заместителя руководителя Управления образования Радмилы Гаджиевой.

Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске
Общество

Основной темой совещания стало формирование «Школьной футбольной лиги» в рамках исполнения проекта РФС «Футбол в школу».

На встрече обсуждались различные нововведения. Руководители школ задавали интересующие вопросы, касающиеся организационных моментов и продумывали алгоритм по реализации отдельного урока футбола в учебных заведениях. Подробнее можно прочитать тут.

 

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