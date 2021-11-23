Семьи с детьми освобождены от уплаты налогов с продажи квартир

Согласно предложению президента России Владимира Путина, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома.

В данный момент НДФЛ в размере 13 с продажи дома оплачивается в том случае, если имущество пребывает в собственности меньше 5 лет. Если у семьи появится необходимость продать дом раньше данного срока, то придется выплатить налог с прибыли, полученной за ее продажу.

Как считает Владимир Путин, такое решение поможет многодетным семьям сохранить средства, которые они смогли бы направить на улучшение жилищных условий, например, на приобретение новой большой квартиры или оплату первоначального взноса по ипотеке.