Дагестанская команда одержала победу в интеллектуальных играх среди школьников Северного Кавказа "Игры разума"
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 13:03
Команда из Дагестана выиграла на интеллектуальных играх среди школьников Северного Кавказа "Игры разума".
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