ЗАМАНА - Павел Дуров оказался гражданином Франции

Павел Дуров оказался гражданином Франции

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23 ноября, 2021. Вторник 11:35
Павел Дуров оказался гражданином Франции

Глава Telegram Павел Дуров в августе 2021 года получил французское гражданство. Такой указ можно увидеть на портале правительственного вестника страны (JORF).

Павел Дуров оказался гражданином Франции
Общество

Согласно указу от 23 августа, Дуров оказался в числе людей, получающих права гражданства Франции. В списке числится его имя, дата и место рождения. Сам бизнесмен эти новости пока никак не прокомментировал.

 

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