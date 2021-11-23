Павел Дуров оказался гражданином Франции

Глава Telegram Павел Дуров в августе 2021 года получил французское гражданство. Такой указ можно увидеть на портале правительственного вестника страны (JORF).

Согласно указу от 23 августа, Дуров оказался в числе людей, получающих права гражданства Франции. В списке числится его имя, дата и место рождения. Сам бизнесмен эти новости пока никак не прокомментировал.