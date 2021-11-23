Согласно указу от 23 августа, Дуров оказался в числе людей, получающих права гражданства Франции. В списке числится его имя, дата и место рождения. Сам бизнесмен эти новости пока никак не прокомментировал.
Павел Дуров оказался гражданином Франции
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 11:35
Глава Telegram Павел Дуров в августе 2021 года получил французское гражданство. Такой указ можно увидеть на портале правительственного вестника страны (JORF).
Последнее от Мадина
- Марьям и Нурьян Гусейновы – призеры Всероссийского турнира по женской борьбе в Татарстане
- Дагестанские рукопашники выиграли 40 медалей на чемпионате и первенстве СКФО
- Эксперты заявили о завершении четвертой волны COVID-19 в России
- Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале
- В Магарамкентском районе Дагестана реализованы два крупных проекта АПК