Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале

В рамках акции ученики детско-юношеской автомобильной школы и отряда «Юные инспекторы движения» запустили в небо белые шары с именами погибших в результате аварий в текущем году. Также в мероприятии приняли участие сотрудники МВД России по региону, Министерство молодежи РД, Управления образования Махачкалы.

Глава отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Дагестану Руслан Рагимов отметил в своем выступлении, что дорожно-транспортный травматизм – одна из главных причин смертности взрослых и детей на планете, и призвал жителей Махачкалы следовать ПДД.