ЗАМАНА - Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале

Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале

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23 ноября, 2021. Вторник 10:12
Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале

В Махачкале провели акцию, приуроченную ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП, информирует РИА "Дагестан".

Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП прошла в Махачкале
Общество

В рамках акции ученики детско-юношеской автомобильной школы и отряда «Юные инспекторы движения» запустили в небо белые шары с именами погибших в результате аварий в текущем году. Также в мероприятии приняли участие сотрудники МВД России по региону, Министерство молодежи РД, Управления образования  Махачкалы. 

Глава отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Дагестану Руслан Рагимов отметил в своем выступлении, что дорожно-транспортный травматизм – одна из главных причин смертности взрослых и детей на планете, и призвал жителей Махачкалы следовать ПДД.

 

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