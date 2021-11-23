Например, в Магарамкентском районе региона реализованы два больших проекта АПК, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода республики.
В Магарамкентском районе Дагестана реализованы два крупных проекта АПК
- Автор Мадина
- 23 ноября, 2021. Вторник 09:21
В Дагестане на данный момент реализуются разные инвестиционные программы, предусматривающие формирование новых производственных объектов в различных сферах сельскохозяйственного производства.
Проект предусматривает строительство убойного пункта мощностью 650 голов МРС или 50 голов КРС в смену. Инвесторы вложили больше 60 миллионов рублей собственных денежных средств, из которых более 14 миллиона рублей выделено на покупку линии убоя скота и холодильного оборудования. Подробнее можно прочитать тут.
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