Проект предусматривает строительство убойного пункта мощностью 650 голов МРС или 50 голов КРС в смену. Инвесторы вложили больше 60 миллионов рублей собственных денежных средств, из которых более 14 миллиона рублей выделено на покупку линии убоя скота и холодильного оборудования. Подробнее можно прочитать тут.