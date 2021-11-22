ЗАМАНА - Аграрии Дагестана внедряют новые технологии выращивания винограда

Аграрии Дагестана внедряют новые технологии выращивания винограда

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22 ноября, 2021. Понедельник 14:31
Аграрии Дагестана внедряют новые технологии выращивания винограда

В Дагестане увеличивают объемы выращивания винограда. Как сообщают, планируется довести урожай «солнечной ягоды» до 300 тысяч тонн ежегодно.

Аграрии Дагестана внедряют новые технологии выращивания винограда
Общество

Дабы достичь таких показателей, виноградари региона начинают использовать современные технологии. Одна из таких – капельное орошение. Эта технология позволит уменьшить зависимость выращивания винограда от хорошей погоды. Капельное орошение в Дагестане уже используется на виноградниках общей площадью больше 5000 га.

 

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