Дабы достичь таких показателей, виноградари региона начинают использовать современные технологии. Одна из таких – капельное орошение. Эта технология позволит уменьшить зависимость выращивания винограда от хорошей погоды. Капельное орошение в Дагестане уже используется на виноградниках общей площадью больше 5000 га.
Аграрии Дагестана внедряют новые технологии выращивания винограда
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 14:31
В Дагестане увеличивают объемы выращивания винограда. Как сообщают, планируется довести урожай «солнечной ягоды» до 300 тысяч тонн ежегодно.