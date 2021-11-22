Из-за проведения работ по переключению нового водопровода по проспекту Акушинского, 28, с целью ликвидации аварийной ситуации, появилась необходимость ограничения подачи воды по водоводу Д-700, информирует ОАО «Махачкалаводоканал» в соцсетях.
Ряд улиц Махачкалы отключен от водоснабжения
- Автор Мадина
- 22 ноября, 2021. Понедельник 13:10
Подача воды прекратилась этим утром, по сведениям компании, ее вернут после 18:00.
Водоснабжение приостановлено по следующим улицам: ул. Магомедтагирова, проспект Имама Шамиля (от Троллейбусного кольца до ул. Ярагского) с прилегающими улицами, частично проспект Акушинского (от Троллейбусного кольца до 9-й линии).
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