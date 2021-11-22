ЗАМАНА - Аграрии Гумбета поучаствовали в сельхозярмарке в Буйнакске

Аграрии Гумбета поучаствовали в сельхозярмарке в Буйнакске

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22 ноября, 2021. Понедельник 09:08
Аграрии Гумбета поучаствовали в сельхозярмарке в Буйнакске

Аграрии Гумбетовского района под руководством главы управления сельского хозяйства Гумбета Магомеда Абдулхалимова поучаствовали в проведении сельхозярмарки, прошедшей 20 ноября текущего года в Буйнакске.

Аграрии Гумбета поучаствовали в сельхозярмарке в Буйнакске
Общество

На мероприятии появились врио главы министерства сельского хозяйства и продовольствия РД Баттал Батталов, его заместители Шарип Шарипов, Эмин Шайхгасанов и другие. Сельхозярмарка проходила на основной площади Буйнакска, аграрии представили на продажу курагу, мёд, урбеч, мясо, орехи и другие товары.

 

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